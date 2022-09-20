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Умер почетный профессор РГУ имени Есенина Александр Никольский
Он проработал в вузе более полувека.

Умер почетный профессор РГУ имени Есенина Александр Никольский. Об этом сообщили на сайте вуза.

Никольский проработал в институте более пятидесяти лет. 12 лет он был заведующим кафедрой русского языка. С 1994 по 2006 годы он являлся деканом факультета. В начале 2000-ых годов, при его руководстве, в структуре подразделения появились кафедры культурологии, теологии и журналистики. В 2005 году название сменилось на «факультет русской филологии и национальной культуры».

Никольский преподавал дисциплины лингвистического цикла: «Введение в языкознание», «Теория языка», «Русская диалектология», «Топонимы Рязанской области» и другие. «Несколько поколений выпускников отмечают высочайшую интеллигентность, богатую эрудицию, лекторское мастерство, доброжелательность и отзывчивость Александра Александровича, которые сочетались с его справедливой требовательностью. Энергия и трудолюбие снискали заслуженное уважение и авторитет среди коллег», — указано в некрологе. В 2018 году он вышел на пенсию.

Ученый был автором более 50 научных трудов. В 2017 году он издал «Словарь диалектной лексики в поэзии С.А. Есенина». В 2021 году вышла его книга «Вопросы есениноведения: поиски и находки».

С Александром Никольским простятся во вторник, 20 сентября, в 12:00, по адресу: улица Урицкого, дом № 14.