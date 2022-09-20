Умер актер из сериалов «Склифовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

Ему было 54 года.

Умер актер Владимир Шинов. Об этом в соцсетях сообщил его коллега Денис Матросов.

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!» — написал актер на личной странице.

На счету Владимира Шинова более 40 ролей в кино. Самые известные из них — работы в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Тихий Дон» и других. Ему было 54 года.

Фото: kino-teatr.ru