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Рязанская область вошла в топ-5 рейтинга по приверженности населения ЗОЖ
Исследование проводило РИА Новости.

Рязанская область вошла в топ-5 рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщило РИА Новости.

Регион находится на пятом месте рейтинга, он занимает его второй год подряд. Высокую позицию Рязанской области эксперты объясняют низким уровнем потребления табачной продукции, малой долей работающих с вредными или опасными условиями труда, а также невысоким уровнем смертности от алкоголя.

Также в топе находятся Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея. Замыкают список Хакасия, Забайкальский край, Магаданская область, Камчатский край, Еврейская автономная область.