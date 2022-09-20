Рязанская область вошла в топ-5 рейтинга по приверженности населения ЗОЖ

Исследование проводило РИА Новости.

Рязанская область вошла в топ-5 рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщило РИА Новости .

Регион находится на пятом месте рейтинга, он занимает его второй год подряд. Высокую позицию Рязанской области эксперты объясняют низким уровнем потребления табачной продукции, малой долей работающих с вредными или опасными условиями труда, а также невысоким уровнем смертности от алкоголя.

Также в топе находятся Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея. Замыкают список Хакасия, Забайкальский край, Магаданская область, Камчатский край, Еврейская автономная область.