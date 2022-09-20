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Рязанка ищет свидетелей ДТП на улице Ленина
Авария случилась во вторник, 20 сентября, около 8.06.

Рязанка ищет свидетелей ДТП на улице Ленина. Пост об этом в группу «Подслушано у водителей Рязани» написала Дарья Морозова.

Инцидент случился во вторник, 20 сентября, около 8.06 на пешеходном переходе по улице Ленина со стороны остановки «Памятник Павлова».

«Женщина на белом „Солярисе“ задела меня на нерегулируемом пешеходном переходе. Сначала притормозила, пропуская, а потом резко „дала по газам“, не остановившись уехала», — написала рязанка.

Она попросила всех, кто стали свидетелями ДТП, написать ей в личные сообщения.

«Данной мадам, лучше связаться со мной и как минимум извиниться за свое хамское вождение и причиненную мне психологическую и физическую травму», — добавила рязанка.