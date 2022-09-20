Путин приказал оборонным организациям обеспечить поставки вооружений в войска

Глава государства сделал заявление во время совещания по развитию ОПК.

Президент России Владимир Путин приказал оборонным организациям обеспечить поставки средств поражения в войска. Об этом сообщило РИА Новости .

Заявление глава государства сделал во время совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса.

«Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения», — сказал Путин.