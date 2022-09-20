Пушилин: в Донбассе начали активно готовиться к референдуму

По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.

В Донбассе начали готовиться к референдуму. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передали РИА Новости.

По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.

Денис Пушилин добавил, что референдум, в первую очередь, принесет народу ДНР и ЛНР безопасность.

«Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате», — отметил Пушилин.

Ранее стало известно, что общественная палата ЛНР выступила с идеей немедленного референдума.