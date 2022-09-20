Пушилин: в Донбассе начали активно готовиться к референдуму
По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.
В Донбассе начали готовиться к референдуму. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передали РИА Новости.
По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.
Денис Пушилин добавил, что референдум, в первую очередь, принесет народу ДНР и ЛНР безопасность.
«Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате», — отметил Пушилин.
Ранее стало известно, что общественная палата ЛНР выступила с идеей немедленного референдума.