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Пушилин: в Донбассе начали активно готовиться к референдуму
По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.

В Донбассе начали готовиться к референдуму. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передали РИА Новости.

По его словам, подготовка началась со вчерашнего дня. Специалисты администраций республик ЛНР и ДНР активно прорабатывают этот вопрос.

Денис Пушилин добавил, что референдум, в первую очередь, принесет народу ДНР и ЛНР безопасность.

«Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате», — отметил Пушилин.

Ранее стало известно, что общественная палата ЛНР выступила с идеей немедленного референдума.