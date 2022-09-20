МИД возобновил прием заявлений на получение загранпаспорта на десятилетний срок

Он был приостановлен с 26 августа.

Российский МИД возобновил прием заявлений на получение загранпаспорта на десятилетний срок. Об этом сообщили в консульском департаменте министерства.

«Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации», — заявили в ведомстве. При этом отметили, что преодолены сложности, «приведшие к временной приостановке оформления» подобных документов.

Паспорта можно оформить по заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.

Прием заявлений на оформление загранпаспорта на десятилетний срок приостановили с 26 августа.