МИД возобновил прием заявлений на получение загранпаспорта на десятилетний срок
Он был приостановлен с 26 августа.
Российский МИД возобновил прием заявлений на получение загранпаспорта на десятилетний срок. Об этом сообщили в консульском департаменте министерства.
«Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации», — заявили в ведомстве. При этом отметили, что преодолены сложности, «приведшие к временной приостановке оформления» подобных документов.
Паспорта можно оформить по заявлению, поданному через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в МИД.
Прием заявлений на оформление загранпаспорта на десятилетний срок приостановили с 26 августа.