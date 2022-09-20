Мать пострадавшего в ДТП со скорой помощью подростка в Рязани рассказала о его состоянии

Авария произошла 13 сентября на улице Станкозаводской.

Мать пострадавшего в ДТП со скорой помощью подростка в Рязани рассказала о его состоянии. Об этом рязанка написала на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 19 сентября.

«Сегодня нестабильно, не буду пугать подробностями», — написала женщина.

Напомним, авария произошла 13 сентября на улице Станкозаводской. В полиции сообщили, что мальчик пересекал дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода. Возбуждено уголовное дело.