Мать пострадавшего в ДТП со скорой помощью подростка в Рязани рассказала о его состоянии
Авария произошла 13 сентября на улице Станкозаводской.
Мать пострадавшего в ДТП со скорой помощью подростка в Рязани рассказала о его состоянии. Об этом рязанка написала на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 19 сентября.
«Сегодня нестабильно, не буду пугать подробностями», — написала женщина.
Напомним, авария произошла 13 сентября на улице Станкозаводской. В полиции сообщили, что мальчик пересекал дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода. Возбуждено уголовное дело.
Фото со страницы