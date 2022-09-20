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Малков вновь отчитал чиновников за доклад на заседании правительства
Глава региона остался недоволен выступлением исполняющей обязанности министра финансов Рязанской области Людмилы Ляпиной.

Павел Малков вновь отчитал чиновников за доклад на заседании правительства. Во вторник, 20 сентября, глава региона остался недоволен выступлением исполняющей обязанности министра финансов Рязанской области Людмилы Ляпиной.

Чиновница докладывала об изменении в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 года.

Малков поинтересовался у нее, для кого она докладывала. Та сообщила, что для «членов правительства».

«Вот очень плохо, что мы опять забыли, что мы работаем для людей. Я уже не раз об этом говорил, плохо, что до вас это не довели. Я понимаю, что министр в отпуске, тем не менее. Вот вы представьте: огромное количество поручений, которые даны за последнее время. Все, что мы прорабатывали… Вы сейчас доложили, что никто ничего не понял. Вообще.

Из вашего доклада нельзя сделать вывод, что правительство работает и на самые приоритетные вопросы выделяет деньги.

Законопроект предлагаю поддержать, а доклады такие я больше принимать не буду.

Учитесь рассказывать все, коллеги, по сути, а не формально. Вся работа, которую мы с вами сделали, одним докладом перечеркивается. Потому что никто ничего не понял, что мы сделали», — заявил Малков.

Ранее Малков попросил членов регионального правительства «говорить более понятно».