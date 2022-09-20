Ковитиди: атаки Киева на Донбасс после оглашения референдумов будут оценивать как агрессию против России

Атаки Киева на Донбасс после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передали РИА Новости.

По ее словам, открытой агрессией против мирного населения России будет расцениваться любое проявление военной агрессии со стороны Украины. Ковитиди подчеркнула, что в этом случае виновные будут наказаны.

Ранее Ковитиди объяснила с чем связано введение в УК понятия «мобилизация».