Картаполов: всеобщей мобилизации не будет

Вместо этого в стране может начать действовать режим контртеррористической операции, добавил председатель комитета Госдумы.

Россиянам рассказали, почему в стране не будут вводить всеобщую мобилизацию. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, принятие закона не означает, что в стране введут мобилизацию. Его приняли не конкретно под специальную военную операцию, а чтобы он действовал длительное время.

При этом Картаполов допустил, что в некоторых местах военное положение могут ввести. Максимум, что ожидает россиян, — это режим контртеррористической операции. Ранее его уже применяли во время первой и второй чеченских войн.

«Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить», — рассказал Картаполов.