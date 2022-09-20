Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
15°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.02 -0.15 21/09
ЦБ EUR 60.05 0.01 21/09
Нал. USD 63.22 / 66.29 20/09 17:35
Нал. EUR 63.22 / 66.29 20/09 17:35
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
695
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 398
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 055
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 275
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Картаполов: всеобщей мобилизации не будет
Вместо этого в стране может начать действовать режим контртеррористической операции, добавил председатель комитета Госдумы.

Россиянам рассказали, почему в стране не будут вводить всеобщую мобилизацию. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, принятие закона не означает, что в стране введут мобилизацию. Его приняли не конкретно под специальную военную операцию, а чтобы он действовал длительное время.

При этом Картаполов допустил, что в некоторых местах военное положение могут ввести. Максимум, что ожидает россиян, — это режим контртеррористической операции. Ранее его уже применяли во время первой и второй чеченских войн.

«Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить», — рассказал Картаполов.