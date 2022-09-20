Исполняющей обязанности главы рязанского минтранса назначена Елена Мирошкина

Ранее она занимала пост заместителя предыдущего главы ведомства Вадима Решетника.

Исполняющей обязанности главы рязанского минтранса назначена Елена Мирошкина. Об этом сообщили в министерстве.

Мирошкина приступила к своим обязанностям с 20 сентября и посетила заседание правительства. Ранее она занимала пост заместителя Решетника.

Напомним, Вадим Решетник покинул должность после предложения врио губернатора Павла Малкова. Ранее Решетник получил публичный выговор от главы региона.