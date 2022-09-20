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Эксперт объяснил, кому не положена прибавка к пенсии с 1 октября
По его словам, выплаты назначены для тех, кто получает страховую пенсию по старости.

Кандидат политических наук Кирилл Парфенов объяснил, кому не положена прибавка к пенсии. По его словам, индексация коснется получателей страховой пенсии по старости, пишет издание «Прайм».

«Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений, просто по умолчанию», — сообщил эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета имени Витте.

Выплату не назначат к страховым пенсиям, установленным по другим основаниям. При этом отмечается, что, если пенсия по старости с учетом допвыплаты после достижения 80 лет окажется выше, чем по потере кормильца, будет возможность перейти на пенсию по возрасту. Для этого желающему нужно обратиться с заявлением в Пенсионный Фонд.

Напомним, индексация выплат пройдет с 1 октября.