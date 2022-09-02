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Жители Горрощи заявили, что власти планируют уничтожение здоровых деревьев ради торговых точек

В Горроще власти планируют уничтожение трех здоровых деревьев ради установки новых торговых точек. Об этом РЗН. инфо сообщили обеспокоенные жители района.

Речь идет об участке между торговыми палатками перед домом № 44 на улице Гоголя. По словам жителей, деревья, растущие там, признали аварийными и планируют спилить, чтобы установить новые торговые палатки.

«Префектура Железнодорожного района и управление благоустройства города признали три здоровые белые ивы между двух торговых палаток аварийными. Причем, в этом поучаствовала работница управления благоустройства Надежда Макарова, у которой ранее уже был прецедент о спиле здоровых деревьев в „Наташкином“ парке. А теперь они желают выкорчевать наши ивы, чтобы установить новую торговую площадь. Мы полагаем, что это вызвано интересами предпринимателей и чиновников, готовых пожертвовать всем ради личной выгоды», — рассказали активисты.

Также местная жительница отметила, что через дорогу около остановки «Технологический колледж» расположены сухие деревья, которые нависают над линиями электропередач и остановочным комплексом, но их спилом никто не занимается.

Кроме того, активисты рассказали, что начали сбор подписей против спила деревьев и уже написали обращение в администрацию города, начальнику управления благоустройства и в прокуратуру области.