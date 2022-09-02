Вице-губернатор Бранов заявил, что Рязанская область нуждается в честных журналистах

Об этом политик сообщил 1 сентября во время поздравления школьников с началом учебного года.

Вице-губернатор Артем Бранов заявил, что Рязанская область нуждается в честных журналистах. Об этом политик сообщил 1 сентября во время поздравления школьников с началом учебного года.

Бранов первого сентября посетил школу в поселке Сынтул Касимовского района.

«Хочу сказать, что Рязанская область нуждается в профессиональных, умных, честных и объективных журналистах», — заявил вице-губернатор.