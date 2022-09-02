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В Спасском районе на озере поймали рыбака-браконьера
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В Спасском районе на озере поймали рыбака-браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время рейда сотрудники полиции на берегу озера в районе Выползова нашли рыболовные сети, поставленные в воде. Ловля рыбы с помощью сетей запрещена, поэтому оперативники установили на берегу наблюдение.

Ночью к озеру подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и спустил на воду надувную лодку. Он подплыл к сетям и вытащил их. На берегу его задержали.

Выяснилось, что рыбак — 33-летний житель Спасского района. Сеть, лодку, а также незаконно выловленные пять рыб изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.