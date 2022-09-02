В Рязанской области женщину осудят за попытку дать взятку полицейскому

В Клепиковском районе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая хотела дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемая перечислила 45 тысяч рублей незнакомому мужчине, который сообщил, что у него есть связи в правоохранительных органах и он сможет помочь, чтобы не привлекать ее мужа к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАР РФ).

«Посредник» не собирался выполнять обещанного и присвоил деньги себе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ).

Расследование продолжается.