В Рязанской области впервые с марта выявили свыше 500 новых случаев коронавируса
Статистику на 2 сентября привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки выявили 502 случая коронавируса. Данные на пятницу, 2 сентября, привел федеральный оперштаб.
Это число заражений стало наибольшим с 11 марта. Тогда в области выявили 595 случаев коронавируса.
Всего в регионе зафиксировали 132 941 случаев COVID-19.
За сутки жертвой коронавируса стал один житель Рязанской области. Всего число летальных случаев достигло 3 422. Выздоровели за сутки 346, всего — 125 652. Госпитализированы 17 жителей региона.
В России за сутки выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 19 629 682.
За сутки выздоровели 37 012 человека, всего с начала пандемии вылечились 18 672 586 россиян.
За сутки умер 91 человек, всего — 384 532.