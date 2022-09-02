В Рязанской области впервые с марта выявили свыше 500 новых случаев коронавируса

Статистику на 2 сентября привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 502 случая коронавируса. Данные на пятницу, 2 сентября, привел федеральный оперштаб.

Это число заражений стало наибольшим с 11 марта. Тогда в области выявили 595 случаев коронавируса.

Всего в регионе зафиксировали 132 941 случаев COVID-19.

За сутки жертвой коронавируса стал один житель Рязанской области. Всего число летальных случаев достигло 3 422. Выздоровели за сутки 346, всего — 125 652. Госпитализированы 17 жителей региона.

В России за сутки выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 19 629 682.

За сутки выздоровели 37 012 человека, всего с начала пандемии вылечились 18 672 586 россиян.

За сутки умер 91 человек, всего — 384 532.