В Рязанской области ожидается до +18 градусов
В субботу, 3 сентября, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.
В Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды
В субботу, 3 сентября, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем.
Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов.