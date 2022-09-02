В Рязанской области ожидается до +18 градусов

В субботу, 3 сентября, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

В Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 3 сентября, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем.

Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов.