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В Рязани у москвича украли телефон в супермаркете

В Рязани раскрыли хищение смартфона у 32-летнего жителя столицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Москвич обратился в полицию и рассказал, что у него пропал смартфон. Мужчина приехал на работу в Рязань из столицы и после рабочего дня приехал к супермаркету на окраине города, чтобы купить продукты для коллег. Он расплатился, вышел на улицу и заметил, что у него пропал смартфон. Мужчина предположил, что оставил устройство в магазине и вернулся назад. Ему не удалось найти пропажу, а работники магазина уверяли, что не видели его телефон.

Москвич сообщил, что телефон был дорогостоящим.

Полицейские выяснили, что смартфон мог забрать мужчина, стоявший в очереди за жителем столицы. Оперативники установили, что к краже причастен 36-летний житель Рязанского района.

Полиция разыскала мужчину, у него нашли и изъяли похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.