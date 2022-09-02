В Рязани отметили 99-летнюю годовщину создания патрульно-постовой службы

В Рязани прошло мероприятие, посвященное 99-й годовщине создания в системе МВД России патрульно-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил сотрудников с праздником.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ежесуточно находятся на передовой борьбы с преступностью, они самые первые встречаются лицом к лицу с правонарушениями, а значит первыми встают на защиту граждан», — отметил он.

Командир ОБ ППСП УМВД Александр Бахмутов. Он пожелал сотрудникам жизненной энергии, удачи во всех делах и исполнения заветных желаний.

Мероприятие завершилось торжественным маршем сотрудников патрульно-постовой службы, после чего наряды отправились на маршруты патрулирования.