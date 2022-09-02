В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»

Посетителей ТРЦ попросили покинуть здание.

Днем в пятницу, 2 сентября, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер». Информация об этом появилась в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что торговый центр эвакуировали из-за возгорания на крыше.

«Там реальное возгорание на фудкорте. Был сильный хлопок в одном из кафе. Потом сразу задымление. Сотрудники кафе тут же взялись за огнетушители и стали что-то тушить на потолке. Пожарная сигнализация сработала четко, включилась система пожаротушения», — рассказал свидетель произошедшего.

В МЧС сообщили подробности произошедшего.