В российских школах появится новый предмет

Предмет будут преподавать ученикам 5-9 классов.

С 2023 года в школах России появится новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщили в Минпросвещения, передает Life .

Предмет будут преподавать ученикам 5-9 классов, он станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики».

В ведомстве отметили, что дисциплина должна приобщить учащихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.