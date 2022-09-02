В России предложили официально учредить День грибника
Также предлагается учредить всероссийский фестиваль грибов и ягод.
В России предложили официально учредить День грибника. Об этом пишет
Письмо с предложением министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву отправил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
Политик пояснил, что неофициально День грибника отмечают в мире 3 октября. Он предложил закрепить за праздником официальный статус и учредить всероссийский фестиваль грибов и ягод.
По его словам, традиция собирать грибы и ягоды очень популярна в России. Помимо получения дополнительных сезонных продуктов, это еще и способ активного отдыха и возможность побыть на природе всей семьей.
Крупник предложил учредить официальны праздник и поддержать стихийное движение грибников со стороны государства.