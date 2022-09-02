В Москве за убийство «Мисс Кузбасс-2010» к 12 годам тюрьмы приговорили ее мужа

31 августа 2021 года 36-летний мужчина во время ссоры убил жену неустановленным острым предметом. Женщина скончалась на месте от полученных ран.

В Москве к 12 годам тюрьмы приговорили Александра Попова, который убил свою супругу — «Мисс Кузбасс-2010» Ксению Попову,. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

31 августа 2021 года 36-летний мужчина во время ссоры убил жену неустановленным острым предметом. Женщина скончалась на месте от полученных ран.

На следующий день он вывез тело убитой на автомобиле в лес, где закопал.

В январе 2022 года Попов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в августе супруга уехала в неизвестном направлении. Он пояснил, что жена общается с ним в соцсетях и сообщает, что она за пределами России на отдыхе. Позже было установлено, что женщина не пересекала российскую границу.

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Гособвинитель запрашивал 13 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото прокуратуры Москвы