В Москве 16-летняя девушка зарезала своего деда

Возбуждено уголовное дело.

В Москве 16-летняя девушка зарезала своего деда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следкома.

Инцидент произошел 31 августа на северо-востоке столицы. В квартире на улице Радужной нашли тело 85-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями головы и туловища.

С помощью анализа видео с камер наблюдения и показаний свидетелей оперативники задержали 16-летнюю внучку погибшего. Девушка рассказала, что убила родственника в ходе бытовой ссоры и полностью признала вину.

Возбуждено уголовное дело.