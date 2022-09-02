В Мордовии осудят мужчину, до смерти забившего собутыльника скалкой

В Мордовии судят 39-летнего местного жителя, который до смерти забил собутыльника скалкой. Об этом пишет « Лента.ру ».

В региональном управлении СУ СКР рассказали, что инцидент произошел 23 июня. Мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. Обвиняемый избил собутыльника деревянной скалкой и сбежал из дома.

На следующий день пострадавший умер, тело нашел родственник.

Смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Обвиняемый полностью признал вину, ему грозит до 15 лет тюрьмы.