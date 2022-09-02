В МЧС сообщили подробности пожара в ТРЦ «Премьер» в Рязани
В 14:05 в торговом центре сработала сигнализация. Посетителей и персонал эвакуировали силами торгового центра.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили о пожаре, произошедшего в ТРЦ «Премьер» в пятницу, 2 сентября.
В 14:05 в торговом центре сработала сигнализация. Посетителей и персонал эвакуировали силами торгового центра.
Информация о пострадавших не поступала. Огонь повредил вытяжку на площади один квадратный метр.
«На месте работает инспектор органов дознания главного управления для выяснений причин пожара», — отметили в пресс-службе.
Ранее о пожаре в торговом центре сообщили очевидцы.