В Липецке мужчина зарезал любовницу

Мужчину задержали в Воронежской области.

В Липецке мужчина зарезал любовницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В пятницу утром, 2 сентября, в квартире одного из домов по улице Белянского нашли тело 37-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

После анализа видео с камер наблюдения и опроса очевидцев следователи установили личность причастного к смерти липчанки. Им оказался 52-летний сожитель погибшей, который скрылся с места преступления.

Мужчину задержали в Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).