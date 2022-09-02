В Красноярске пьяная женщина за рулем «Ауди» насмерть сбила мужчину

Авария произошла вечером в четверг, 1 сентября.

В Красноярске пьяная женщина за рулем Audi сбила мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Авария произошла вечером в четверг, 1 сентября.

По информации источника, машиной управляла 46-летняя руководитель местной спортшколы. Около 21:00 она ехала на Audi Q5. В момент наезда 59-летний мужчина пересекал дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода.

От удара пешеход погиб на месте. Алкотест показал у женщины 0,55 мг/л.