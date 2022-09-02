В Челябинской области водитель «Форда» погиб после столкновения с деревом

39-летний водитель на Ford Fusion по неизвестной причине выехал на противоположную часть дороги и столкнулся с деревом.

В Челябинской области водитель Ford погиб после столкновения с деревом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 2 сентября, в 02:00 в Аргаяшском районе. На 36 километре трассы «Аргаяш-Кулуева-Марксист-Альмеева» 39-летний водитель на Ford Fusion по неизвестной причине выехал на противоположную часть дороги и столкнулся с деревом.

От полученных травм он умер на месте ДТП. В ГИБДД пояснили, что водитель имел водительский стаж 21 год.

Проводится проверка.