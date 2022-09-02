Учащимся школ разъяснили, когда можно пользоваться телефонами

Отмечается, что санитарные правила действуют с 1 января 2021 года, а в новом учебном году нет никаких нововведений по использованию телефонов.

В российских школах телефонами можно пользоваться на переменах и для экстренной связи. Об этом сообщили в Telegram-канале « Госуслуги: для родителей ».

Отмечается, что санитарные правила действуют с 1 января 2021 года, а в новом учебном году нет никаких нововведений по использованию телефонов.

В правилах нет запрета приносить телефоны в школу для связи с родными.

«Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет», — отметили в сообщении.

Также подчеркивается, что забирать у ребенка телефон на хранение неправомерно, если родители против этого.

Ранее Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах.