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Стали известны подробности убийства мужчины в Касимове
41-летнему мужчине предъявили обвинение, он сознался в преступлении и находится под стражей.

Стали известны подробности убийства мужчины в Касимове. Об этом пишет «КП-Рязань».

Тело 47-летнего мужчины, работавшего вахтовиком, нашли утром 27 августа в одном из домов в Касимове. Выяснилось, что накануне в квартире выпивала компания из трех человек: хозяйка квартиры, бывший 41-летний сожитель и новый 47-летний сожитель.

Бывший сожитель сообщил, что уже был намерен уходить, но новый приятель хозяйки квартиры стал высказывать ему претензии о том, зачем он продолжает ходить в квартиру к женщине. Между мужчинами возник конфликт, во время которого бывший сожитель взял нож и несколько раз ударил им вахтовика.

Женщина в этот момент была в туалете, но прибежала на шум и забрала нож. Бывший сожитель не мог успокоиться, взял еще один нож и продолжил резать нового приятеля женщины.

Вахтовик умер на месте. На его эксперты теле насчитали не менее 15 ран, девять из которых были в груди.41-летнему мужчине предъявили обвинение, он сознался в преступлении и находится под стражей.