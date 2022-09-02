«Первый канал» вернет в сетку вещания развлекательный контент

Заявление сделал Константин Эрнст.

«Первый канал» вернет в сетку вещания развлекательный контент. Об этом сообщил ТАСС.

Заявление сделал генеральный директор канала Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание».

25 февраля пресc-служба «Первого» сообщила, что сетка вещания поменяется в пользу общественно-политических программ.

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — заявил Эрнст.