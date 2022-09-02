Определена иерархия заместителей врио губернатора Малкова
Распоряжение опубликовали в четверг, 1 сентября.
Определена иерархия заместителей врио губернатора Павла Малкова. Соответствующее распоряжение опубликовали 1 сентября.
В документе отмечается, что когда губернатор временно не может исполнять свои обязанности (из-за болезни или отпуска), а также на период его временного отсутствия в связи с нахождением в служебной командировке за пределами Рязанской области, его заменяет:
- вице-губернатор Артем Бранов,
- первый зампред Анна Рослякова,
- зампред Юлия Швакова,
- зампред Дмитрий Филиппов,
- зампред Артем Никитин.
В отсутствие вышестоящего зампреда пост переходит к следующему по иерархии.
Ранее зампредам правительства Рязанской области перераспределили полномочия.