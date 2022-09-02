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Определена иерархия заместителей врио губернатора Малкова
Распоряжение опубликовали в четверг, 1 сентября.

Определена иерархия заместителей врио губернатора Павла Малкова. Соответствующее распоряжение опубликовали 1 сентября.

В документе отмечается, что когда губернатор временно не может исполнять свои обязанности (из-за болезни или отпуска), а также на период его временного отсутствия в связи с нахождением в служебной командировке за пределами Рязанской области, его заменяет:

  • вице-губернатор Артем Бранов,
  • первый зампред Анна Рослякова,
  • зампред Юлия Швакова,
  • зампред Дмитрий Филиппов,
  • зампред Артем Никитин.

В отсутствие вышестоящего зампреда пост переходит к следующему по иерархии.

Ранее зампредам правительства Рязанской области перераспределили полномочия.