Москвич, изнасиловавший рязанку 19 лет назад, предстанет перед судом

Спустя 19 лет следователи собрали достаточно доказательств и установили личность злоумышленника. Мужчина во всем признался.

Москвич, изнасиловавший рязанку 19 лет назад, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В июле 2003 года ранее неоднократно судимый житель Москвы 1979 года рождения угрожая убийством изнасиловал 20-летнюю рязанку. После этого мужчина скрылся.

Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»).

Спустя 19 лет следователи собрали достаточно доказательств и установили личность злоумышленника. Мужчина во всем признался.

Материалы дела направлены в суд.