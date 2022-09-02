Москвич, изнасиловавший рязанку 19 лет назад, предстанет перед судом
Спустя 19 лет следователи собрали достаточно доказательств и установили личность злоумышленника. Мужчина во всем признался.
Москвич, изнасиловавший рязанку 19 лет назад, предстанет перед судом. Об этом
В июле 2003 года ранее неоднократно судимый житель Москвы 1979 года рождения угрожая убийством изнасиловал 20-летнюю рязанку. После этого мужчина скрылся.
Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»).
Спустя 19 лет следователи собрали достаточно доказательств и установили личность злоумышленника. Мужчина во всем признался.
Материалы дела направлены в суд.