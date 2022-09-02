Минюст признал иноагентами Макаревича**, Гордееву** и Шаца*
Изменения в реестрах появились в пятницу, 2 сентября.
Минюст пополнил реестры СМИ- и физлиц-иностранных агентов. Изменения на сайте ведомства появились в пятницу, 2 сентября.
Реестр СМИ-иноагентов пополнили:
- главный редактор издания «Новая газета-Европа» Кирилл Мартынов*;
- журналист и писатель Сергей Лойко*;
- политик Юлия Галямина*;
- комик Михаил Шац*;
- журналист Сергей Медведев*;
- ООО «Новости"*;
- блогер Кирилл Федоров*.
В список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, вошли:
- музыкант Андрей Макаревич**;
- журналист Дмитрий Гордон** ***;
- бывший директор ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России) Иван Жданов** ***;
- предприниматель Борис Зимин**;
- журналистка Катерина Гордеева**;
- политолог Федор Крашенинников**.
*Входят в реестр СМИ-иноагентов
**Входят в реестр физлиц-иноагентов
***Входят в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму