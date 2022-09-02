Минюст признал иноагентами Макаревича**, Гордееву** и Шаца*

Изменения в реестрах появились в пятницу, 2 сентября.

Минюст пополнил реестры СМИ- и физлиц-иностранных агентов. Изменения на сайте ведомства появились в пятницу, 2 сентября.

Реестр СМИ-иноагентов пополнили:

главный редактор издания «Новая газета-Европа» Кирилл Мартынов*;

журналист и писатель Сергей Лойко*;

политик Юлия Галямина*;

комик Михаил Шац*;

журналист Сергей Медведев*;

ООО «Новости"*;

блогер Кирилл Федоров*.

В список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, вошли:

музыкант Андрей Макаревич**;

журналист Дмитрий Гордон** ***;

бывший директор ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России) Иван Жданов** ***;

предприниматель Борис Зимин**;

журналистка Катерина Гордеева**;

политолог Федор Крашенинников**.

*Входят в реестр СМИ-иноагентов

**Входят в реестр физлиц-иноагентов

***Входят в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму