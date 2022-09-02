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Минюст признал иноагентами Макаревича**, Гордееву** и Шаца*
Изменения в реестрах появились в пятницу, 2 сентября.

Минюст пополнил реестры СМИ- и физлиц-иностранных агентов. Изменения на сайте ведомства появились в пятницу, 2 сентября.

Реестр СМИ-иноагентов пополнили:

  • главный редактор издания «Новая газета-Европа» Кирилл Мартынов*;
  • журналист и писатель Сергей Лойко*;
  • политик Юлия Галямина*;
  • комик Михаил Шац*;
  • журналист Сергей Медведев*;
  • ООО «Новости"*;
  • блогер Кирилл Федоров*.

В список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, вошли:

  • музыкант Андрей Макаревич**;
  • журналист Дмитрий Гордон** ***;
  • бывший директор ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России) Иван Жданов** ***;
  • предприниматель Борис Зимин**;
  • журналистка Катерина Гордеева**;
  • политолог Федор Крашенинников**.

*Входят в реестр СМИ-иноагентов

**Входят в реестр физлиц-иноагентов

***Входят в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму