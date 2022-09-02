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Мать пропавшей рязанки Логуновой заявила, что не давала интервью другим телеканалам
По словам Натальи Кошелевой, у нее заключен контракт с продюсерами шоу Андрея Малахова.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой заключила контракт с продюсерами шоу Андрея Малахова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала, что первым осветил тему исчезновения ее дочери канал «Россия-1» и лично Андрей Малахов. «По другим каналам и передачам пиариться или зарабатывать деньги я не ходила и не собираюсь этого делать, моя цель найти дочь», — написала рязанка. Она отметила, что другим телеканалам она интервью не давала и попросила на нее не ссылаться.

Ранее появилась информация, что Наталья Кошелева заявила, что ее зять задержан за распространение порнографии с участием ее дочери.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.