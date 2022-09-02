Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
13°
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 63 / 66.95 02/09 18:07
Новости
Публикации
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
Вчера 09:56
1 748
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
2 617
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
2 966
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
5 187
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Газпром» остановил работу газопровода «Северный поток»
Причина — утечка масла на газоперекачивающем агрегате.

«Газпром» остановил работу газопровода «Северный поток». Об этом сообщило РИА Новости.

Утечку масла обнаружили на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) компрессорной станции «Портовая» при проведении совместного с представителями Siemens техобслуживания. Неполадки выявили на оборудовании, входящем в состав двигателя.

«Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — указано в заявлении «Газпрома».

Отмечается, что магистраль полностью остановлена до устранения повреждений. «Газпром» направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.

В корпорации рассказали, что подобные утечки находили на ГПА с двигателями № 075, № 076, № 120. Оборудование прошло заводской капремонт и находится в состоянии вынужденного простоя. При этом, по информации Siemens, устранение нынешней проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.