«Газпром» остановил работу газопровода «Северный поток»

Причина — утечка масла на газоперекачивающем агрегате.

«Газпром» остановил работу газопровода «Северный поток». Об этом сообщило РИА Новости .

Утечку масла обнаружили на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) компрессорной станции «Портовая» при проведении совместного с представителями Siemens техобслуживания. Неполадки выявили на оборудовании, входящем в состав двигателя.

«Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — указано в заявлении «Газпрома».

Отмечается, что магистраль полностью остановлена до устранения повреждений. «Газпром» направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.

В корпорации рассказали, что подобные утечки находили на ГПА с двигателями № 075, № 076, № 120. Оборудование прошло заводской капремонт и находится в состоянии вынужденного простоя. При этом, по информации Siemens, устранение нынешней проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.