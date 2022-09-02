ЦБ: валютные счета россиян фактически превратились в рублевые

Об изменении экономической сущности счетов заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые. Об этом он сообщил в интервью РБК .

Экономист отметил, что природа депозитных продуктов изменилась из-за трудностей с операциями в иностранных денежных знаках.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — заявил Тулин.

Представитель ЦБ отметил, что интересы россиян при хранении денег на валютных счетах защищаются также, как и при использовании депозитов в рублях.

Также Тулин подчеркнул, что банки без затруднений исполняют обязательства в российской валюте, при этом платежи «токсичными» денежными знаками иностранных государств становятся более проблематичными. По словам менеджера, подобная ситуация привела к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.