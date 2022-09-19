«Ведомости»: западные страны могут ужесточить санкции против России после отопительного сезона

В правительстве обсудили пять возможных сценариев усиления санкций.

Западные страны могут ужесточить санкции против России после отопительного сезона. Об этом пишет газета « Ведомости ».

В правительстве определили пять возможных сценариев развития санкций. В список вошли ограничение международных поездок россиян, увеличение списка недружественных стран, усиление вторичных санкций, ограничения на экспорт энергоносителей и расширение списка подсанкционных компаний.

По словам собеседника «Ведомостей», самые жесткие санкции уже были введены, поэтому принципиальных изменений от объявления новых не ждут.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг предположил, что усиление санкций произойдет в первом квартале 2023 года после прохождения отопительного сезона, когда западные страны ощутят последствия нефтяного эмбарго.