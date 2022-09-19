В Тюменской области мужчина поджег село в попытках раздобыть бесплатное электричество

Мужчина нелегально провел до своего жилья провода без изоляции к опорам ЛЭП. В итоге началось замыкание. Сначала пожар начался в доме мужчины, затем пламя перекинулось на соседние строения.

В Тюменской области мужчина поджег село в попытках раздобыть бесплатное электричество. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил Telegram-канал «Криминальные новости».

Инцидент случился в селе Бачелино. Мужчина нелегально провел до своего жилья провода без изоляции к опорам ЛЭП. В итоге началось замыкание. Сначала пожар начался в доме мужчины, затем пламя перекинулось на соседние строения.

Пострадали 97 объектов. Один человек получил ожоги 2 и 3 степени.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет заключения.