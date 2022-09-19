В Тобольске двухлетняя девочка погибла в детском саду

В Тобольске Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в детском саду. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

В понедельник, 19 сентября, во время прогулки на территории детсада в игровом домике на детской площадке нашли тело двухлетней девочки без признаков жизни.

Во время осмотрела тела повреждений не нашли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи дадут оценку действиям (бездействию) сотрудников детсада.