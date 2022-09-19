В Свердловской области неизвестный пытался зарубить лося топором после ДТП

Мужчине грозит реальный срок по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными с применением садистских методов»).

В Свердловской области неизвестный пытался зарубить лося топором после ДТП. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн».

Авария произошла вечером 17 сентября в Первоуральске. По словам очевидцев, легковушка столкнулась с лосем, который вышел на дорогу из леса. Животное повредило задние ноги и осталось лежать на дороге.

После этого к лосю подъехала «ВАЗ-2104», из которой вышел пассажир с топором. Очевидцы рассказали, что мужчина подошел к животному со словами «Не пропадать же мясу» и попытался его разделать.

В региональном управлении МВД начали проверку. Мужчине грозит реальный срок по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными с применением садистских методов»).