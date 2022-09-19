В Сараевском районе «КамАЗ» опрокинулся в кювет, водитель погиб

Авария произошла в воскресенье, 18 сентября, на 56 километре трассы «Сапожок-Сараи-Шацк».

В Сараевском районе «КамАЗ» опрокинулся в кювет, водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 18 сентября, на 56 километре трассы «Сапожок-Сараи-Шацк».

47-летний житель села Таптыково за рулем «КамАЗа» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик перевернулся.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что водителя зажало в кабине, на месте работали спасатели, пишет ИД «Пресса».

Водитель грузовика погиб на месте от полученных травм. Проводится проверка.