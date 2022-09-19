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В Рязанской области в массовом забеге «Кросс наций» поучаствовали более пяти тысяч человек

В субботу, 17 сентября, в Рязанской области прошел всероссийский день бега «Кросс Нации-2022». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В регионе в забеге поучаствовали более пяти тысяч человек. Старт мероприятия прошел в Рязани в Лесопарке в 12:00. Соревнования прошли в рамках Дня города. На дистанцию вышли более тысячи участников.

На «Кроссе нации» в Рязани среди девочек 2013 года рождения и моложе лучшей стала Александра Седунова, а среди мальчиков — Максим Баранов. Среди юношей 2003 года рождения и моложе победил Сергей Поздновский, на втором месте окзался Иван Сенюшкин, на третьем — Борис Суровин. В соревнованиях девушек выиграла Юлия Мирионкова, второй финишировала Юлия Королева, третьей — Дарья Дерксен. Среди любителей бега 2002 года рождения и старше победу одержала Надежда Сизова, второй была Мария Кожевникова, третьей — Татьяна Понкратова. Среди мужчин — Нуреддин Убухуш, вторым завершил дистанцию Андрей Поляков, третьим — Дмитрий Махнев.

Награды победителям и призерам «Кросса нации-2022» вручил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Он напомнил, что в октябре пройдет традиционный областной фестиваль бега «Есенинский пробег», на который уже заявилось 1300 желающих.

«Очень много любителей бега в нашем регионе, это не может не радовать. Огромное всем спасибо, здоровья Вам крепкого и, конечно же, спортивных успехов!», — сказал Фролов.

Победителей наградили дипломами, кубками, медалями и памятными призами.

Самой юной участницей соревнований стала Злата Сатылганова, самыми опытными — Валентина Червоная и Владимир Спорыхин.