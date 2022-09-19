В Рязани засняли, как из едущего грузовика выпали доски на проезжую часть
Инцидент случился на окружной дороге.
В Рязани из едущего грузовика выпали доски на проезжую часть. Кадры в понедельник, 19 сентября,
Инцидент случился на окружной дороге между магазином «Стройка» и Михайловским шоссе.
«Кто то в школе плохо физику учил», — говорится в подписи к публикации.
На кадрах видно, что впереди едет грузовик. В какой-то момент впереди едущая легковушка останавливается из-за рухнувших на дорогу досок.