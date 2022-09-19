В Рязани в ЖК «Паруса» ураган оторвал на крыше листы металла

Кадры сняли на Солотчинском шоссе.

В Рязани в ЖК «Паруса» ураган оторвал на крыше листы металла. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_life в понедельник, 19 сентября.

Кадры сняли на Солотчинском шоссе. На видео видно листы металла на крыше строящегося дома, которые оторвались из-за сильного ветра.

«На стройке в „Парусах“ беспредел… „Северная компания“ вы где?! Ждем, пока полетят листы металла с 30 этажа», — прокомментировал автор видео.

Ранее в Бутырках дерево упало на припаркованные автомобили, а в центре Рязани из-за урагана упала рекламная конструкция.