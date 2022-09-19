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В Рязани изменили наказание экс-замначальнику колонии, осужденному за взятки
Ранее ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему было запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

В Рязани изменили наказание экс-замначальнику колонии, осужденному за взятки. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что бывший замначальника рязанской ИК-5 получил от одного из осужденных взятку более 350 тысяч рублей. За это сотрудник должен был разрешить осужденному продавать на территории колонии сигареты другим осужденным.

Против мужчины завели уголовное дело. Изначально ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено будет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Однако прокурор подал апелляцию на назначенное решение. Судебная коллегия рассмотрела ее и назначила экс-замначальнику наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности на три года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.