В Подмосковье водитель «Гелендвагена» устроил массовую смертельную аварию

В Подмосковье водитель «Гелендвагена» устроил массовую смертельную аварию. Об этом пишет Telegram-канал 112.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 18 сентября, на 46 километре трассы М5 «Урал».

По предварительной информации, 41-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на Gelendwagen выехал на «встречку» и протаранил семь автомобилей.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель такси, еще два человека госпитализированы. Это пассажиры других машин — 33-летний мужчина с травмой живота и 63-летняя женщина с закрытыми переломами ребер.